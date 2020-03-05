Сайт на ВП

Требуется адаптивная тема для ВП. Пример https://all-armatura.ru/ шаблоны Главная, категория-товар с формой обратной связи, общий шаблон типа страницы О нас, контакты

Срок - до 5 дней.

Оплата на Сбер/Яндекс Деньги после утверждения сайта. Хостинг для демки ваш. После оплаты переносим на мой.

Заявки без цен и сроков не рассматриваю