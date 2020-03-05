Сайт на ВП

$60
HTML-версткаЗакрыт5 заявок334 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется адаптивная тема для ВП. Пример https://all-armatura.ru/ шаблоны Главная, категория-товар с формой обратной связи, общий шаблон типа страницы О нас, контакты

Срок - до 5 дней.

Оплата на Сбер/Яндекс Деньги после утверждения сайта. Хостинг для демки ваш. После оплаты переносим на мой.

Заявки без цен и сроков не рассматриваю

4 года назад
DIM5984
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
vasilchenko7
Юрий 
28 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$60
5 дней
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