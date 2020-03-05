Сверстать и установить шаблон на вордпресс

$100
HTML-версткаЗакрыт7 заявок526 просмотров
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Необходимо сверстать и установить шаблон на вордпресс, небольшой супер простой магазин сумок. Возможно придется до настроить функционал, под вопросом. Версия текущего сайта. Макеты в картинках смотрите. http://www.stavia-bag.ru

4 года назад
Anton_Kraft
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
dimatutin
Дмитрий 
29 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
9 дней назад
4 года назад
$105
9 дней
Верстка была выполнена, установка на WordPress не была произведена.
Вёрстка я отдал заказчику, а вот по интеграции не сошлись.
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