Верстальщик + Разработчик - один человек. (Всё еще нужен)

HTML-версткаЗакрыт9 заявок354 просмотра
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Нужно сделать верстку сайта. Написать на Python + Django.

ТЗ для верстальщика и разработчика есть. Дизайн в 2-х страницах + доверстать 3-ю (она на 95% схожа со второй, имеется небольшое различие). 

Очень требователен к геометрии, отступам и т.п. по верстке. Всё должно быть ровно и согласно дизайну. 

4 года назад
guest_15704337957221
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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