Верстальщик + Разработчик - один человек. (Всё еще нужен)

Нужно сделать верстку сайта. Написать на Python + Django.

ТЗ для верстальщика и разработчика есть. Дизайн в 2-х страницах + доверстать 3-ю (она на 95% схожа со второй, имеется небольшое различие).

Очень требователен к геометрии, отступам и т.п. по верстке. Всё должно быть ровно и согласно дизайну.