Сверстать главную

HTML-версткаЗавершен12 заявок300 просмотров
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Сверстать новую главную страницу для корпоративного сайта

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Дизайн скину в ЛС всего 8 блоков.

4 года назад
bahtiyar
Бахтияр 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
romakondrashev
24 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$60
5 дней
WMZ
Отличная работа. Спасибо
Всё хорошо, как обычно, продолжаем работу!
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