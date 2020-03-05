Добавить поле в форму

HTML-версткаЗакрыт8 заявок321 просмотр
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Необходимо добавить в форму добавления клиники одно поле, поле ввода дополнительных врачей (сейчас можно добавить только одного врача), сайт на bitrix (formthotics.ru)

4 года назад
R0LeXx
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 дня назад
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