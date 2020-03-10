Встроенное видео в сайт на html

HTML-версткаЗавершен9 заявок342 просмотра
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Есть сайт-пример, где нужно взять реализацию размещения видеоролика. Особенности размещения:

- автозапуск mp4 файла БЕЗ ЗВУКА

- есть кнопка для включая звука

- звук включается так же при клике на видеоролик

- после того как ролик проигрался до конца - происходит автозапуск его же заново

- перемотки никакой нет.

https://pix.my/mb0GvL - вот как это выглядит. Кнопка включения звука над роликом

Реализовать нужно без сторонних серверов, ролик будет загружен локально на сервере. С меня html/css/js - с вас интеграция нужного ролика. Ссылку на пример так же дам, может что-то там сможете подсмотреть как взять к себе. С вас по итогу инструкция что куда копировать в js/css/html.

HTML
4 года назад
Zels
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Helias
41 годБеларусь
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$50
1 день
Все отлично - Илья профессионал, надавал много полезных советов. Будем еще обращаться!
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