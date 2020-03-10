Встроенное видео в сайт на html

Есть сайт-пример, где нужно взять реализацию размещения видеоролика. Особенности размещения:

- автозапуск mp4 файла БЕЗ ЗВУКА

- есть кнопка для включая звука

- звук включается так же при клике на видеоролик

- после того как ролик проигрался до конца - происходит автозапуск его же заново

- перемотки никакой нет.

https://pix.my/mb0GvL - вот как это выглядит. Кнопка включения звука над роликом

Реализовать нужно без сторонних серверов, ролик будет загружен локально на сервере. С меня html/css/js - с вас интеграция нужного ролика. Ссылку на пример так же дам, может что-то там сможете подсмотреть как взять к себе. С вас по итогу инструкция что куда копировать в js/css/html.