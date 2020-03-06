Сайт что был сделан редизайн тут http://bit.ly/2woZWE0 Сверстать макеты Новый дизайн тут Главная страница https://ibb.co/Kw84YKC тут с главной попап https://ibb.co/VYYhfgd и тут внутрений страницы поправлен стиль и некоторый функкционал https://www.figma.com/file/Whz9mcFLQlNlhiKiz2eeMM/Памятники

Задание на обшие пожелания чтобы учитывать при верстке в приложение!