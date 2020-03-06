Сверстать макеты

HTML-версткаЗакрыт17 заявок560 просмотров
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Сайт что был сделан редизайн тут http://bit.ly/2woZWE0 Сверстать макеты   Новый дизайн тут Главная страница   https://ibb.co/Kw84YKC тут с главной попап https://ibb.co/VYYhfgd и тут внутрений страницы поправлен стиль и некоторый функкционал https://www.figma.com/file/Whz9mcFLQlNlhiKiz2eeMM/Памятники 

Задание на обшие пожелания чтобы учитывать при верстке в приложение!

4 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 часов назад
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