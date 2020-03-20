Адаптивная верстка сайта

Для тату портала [url=https://rustattoo.ru/]https://rustattoo.ru/[/url] нужен шаблон письма. Примерная "рыба" сверстанная у меня есть. Надо переделать под дизайн портала. Так же проверить кроссбраузерность верстки и все поправить.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, нужен профессионал своего дела, который умеет качественно и аккуратно верстать из макетов, Вы должны быть очень внимателен к
мелочам, т.е. к самому макету, мы не просим 100% pixel perfect, но
обычных 95-98% вполне хватает.
Нужен полностью свободный верстальщик, который сможет начать в течение часа уже. Просьба при
ответе, выслать примеры проектов что Вы верстали, из более сложных,
обязательно с адаптивом.
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