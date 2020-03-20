Адаптивная верстка сайта

Здравствуйте, нужен профессионал своего дела, который умеет качественно и аккуратно верстать из макетов, Вы должны быть очень внимателен к

мелочам, т.е. к самому макету, мы не просим 100% pixel perfect, но

обычных 95-98% вполне хватает.

Нужен полностью свободный верстальщик, который сможет начать в течение часа уже. Просьба при

ответе, выслать примеры проектов что Вы верстали, из более сложных,

обязательно с адаптивом.