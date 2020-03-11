Скопировать и доработать лендинг

Сделать копию лендинга-опросника https://brazzerssurvey.com/af2/?bg=5&step=2

ВСЕ файлы должны размещаться на моём сервере, никаких iframe и проксирования источника! Должна быть возможность легко редактировать как сами вопросы, так и их количество.

В конце опроса заменить блок подарков на мою форму (вёрстка формы в наличии), добавить js popup окно, доверстать несколько статичных блоков.