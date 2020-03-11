Скопировать и доработать лендинг

надо вот этот шаблон [url=http://dle-templates.com/responsive/439-adaptivnyy-shablon-kompanii-okna-i-balkony-pvh-dlya-dle.html]http://dle-templates.com/responsive/439-adaptivnyy-shablon-kompanii-okna-i-balkony-pvh-dlya-dle.html[/url] подогнать под этот прототип [url=http://okna.serverprofi.ru/]http://okna.serverprofi.ru/[/url]. Дизайн весь как в шаблоне, ничего менять не надо. функционал лишний отключить. структура как в прототипе.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать копию лендинга-опросника https://brazzerssurvey.com/af2/?bg=5&step=2
ВСЕ файлы должны размещаться на моём сервере, никаких iframe и проксирования источника! Должна быть возможность легко редактировать как сами вопросы, так и их количество.
В конце опроса заменить блок подарков на мою форму (вёрстка формы в наличии), добавить js popup окно, доверстать несколько статичных блоков.
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