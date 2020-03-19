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Женя Полюхович jekasDefault

 
26 летМолдова/Кишинев
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Front-end Developer | JavaScript, React, SCSS, HTML

Front-end Developer | JavaScript, React, SCSS, HTML 

WhatsApp - Viber: +37378575888

E-mail: [email protected]

Знания, умения, навыки:

  • Front-end Developer | JavaScript, React, SCSS, HTML
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive.
  • LESS/SCSS
  • GulpJS
  • Git
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
О работе:

Делаю свою работу качественно и в срок .

Главный принцип о себе:

Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.

Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Разумные цены.
  • Постоянный online.
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:

  • Qiwi
  • WebMoney (WMZ, WMR).
  • Payoneer
  • Paxum.
  • Visa
  • Payeer
Front end разработчик , занимаюсь разработкой пользовательского интерфейса, то есть внешней публичной части сайта в браузере.

Делаю максимально удобным взаимодействие пользователей с сайтом или веб-приложением. 

Также добавляются UI/UX-проектирование, адаптивная верстка, кросс-браузерность и кросс-платформенность, а иногда и навыков мобильной разработки. front-end разработка — это создание клиентской части сайта. Front-end разработчик занимается версткой шаблона сайта и созданием пользовательского интерфейса.

JavascriptHTMLSCSSВерстка шаблонаReact.jsGit
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
bahtiyar
Бахтияр 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
4 года назад
Скопировать лендинг
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Maxtsurka
Максим 
38 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
$5
9 баллов
4 года назад
Создать карусель на Tilda
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!