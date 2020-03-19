Front-end Developer | JavaScript, React, SCSS, HTML
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E-mail: [email protected]
Знания, умения, навыки:
- Front-end Developer | JavaScript, React, SCSS, HTML
- Адаптивная верстка.
- Responsive.
- LESS/SCSS
- GulpJS
- Git
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
Делаю свою работу качественно и в срок .
Главный принцип о себе:
Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Постоянный online.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Qiwi
- WebMoney (WMZ, WMR).
- Payoneer
- Paxum.
- Visa
- Payeer
Делаю максимально удобным взаимодействие пользователей с сайтом или веб-приложением.
Также добавляются UI/UX-проектирование, адаптивная верстка, кросс-браузерность и кросс-платформенность, а иногда и навыков мобильной разработки. front-end разработка — это создание клиентской части сайта. Front-end разработчик занимается версткой шаблона сайта и созданием пользовательского интерфейса.
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