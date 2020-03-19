Front-end Developer | JavaScript, React, SCSS, HTML

Front-end Developer | JavaScript, React, SCSS, HTML

WhatsApp - Viber: +37378575888

E-mail: [email protected]

Знания, умения, навыки:

Front-end Developer | JavaScript, React, SCSS, HTML

Адаптивная верстка.

Responsive.

LESS/SCSS

GulpJS

Git

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

О работе:

Делаю свою работу качественно и в срок .

Главный принцип о себе:

Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.

Гарантирую:

Соблюдение сроков.

Качественную работу.

Разумные цены.

Постоянный online.

Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

Qiwi

WebMoney (WMZ, WMR).

Payoneer

Paxum.

Visa

Payeer

Front end разработчик , занимаюсь разработкой пользовательского интерфейса, то есть внешней публичной части сайта в браузере.

Делаю максимально удобным взаимодействие пользователей с сайтом или веб-приложением.

Также добавляются UI/UX-проектирование, адаптивная верстка, кросс-браузерность и кросс-платформенность, а иногда и навыков мобильной разработки. front-end разработка — это создание клиентской части сайта. Front-end разработчик занимается версткой шаблона сайта и созданием пользовательского интерфейса.