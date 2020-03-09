Верстка и доработка админки сайта

Скопировать вот эту страницу [url=https://gk-elfors.ru/montazh-sistem-videonablyudeniya]https://gk-elfors.ru/montazh-sistem-videonablyudeniya[/url] Форма заявки не нужнаДалее по странице заменить все фото, чуть чуть рерайт текстов что бы отличался от оригинала, залить на хостинг, поменять контакты лого, Добавить на каждый блок кнопку Звонок и сразу ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо изменить верстку (в связи с редизайном) всех существующих страниц согласно макету в psd.
Добавить статичные формы обратной связи.
Дополнительно создать 8-10 страниц согласно макету (текст, фото, возможность добавления видео с youtube, статичные формы обратной связи).
Новые блоки существующих страниц и контент новых (фото, текст, видео с youtube) вывести для редактирования в административную панель (django).
Макеты в pdf и подробное ТЗ для детальной оценки предстоящей работы - по запросу.
Возможно обсуждение стоимости заказа.
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно сверстать шаблон сайта по подготовке людей английскому языку в школе [url=https://englishprime.ua/uk/]https://englishprime.ua/uk/[/url] в Киеве. Здесь самостоятельно подберут ваш уровень и за низкую цену вы сможете начать.HTML-верстка19 заявокЗакрыт4 года назад
Есть рабочий сайт по кровле крыша61.рф . Есть пока нерабочий сайт по навесам(архив). Они в одном стиле, но на разные тематики. Нужно этот стиль поменять на обоих сайтах. Переработка касается в основном цветов кнопок, блоков и тд. Где-то можно изменить ...HTML-верстка25 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно сверстать 2 страницы. Дизайн имеется. Подробное ТЗ в переписке, просьба оставлять заявки и контакты для связи (skape, telegram). Спасибо.Завершен4 года назад
- $850
Сверстать 25 страниц + адаптив под мобильные устройства, ТЗ скину исполнителю.Завершен4 года назад
Прошу оценить стоимость и сроки. Сайт: url: "[url=https://freshday.dev-thae.whitebx.ru]https://freshday.dev-thae.whitebx.ru[/url]" username: "w" password: "w" Движок: ocStore 2.3.0.2.3 с темой Octemplates LUXURY 4.3 Задание: Нужно перенести виджет с битрикс-версии [url=http://freshday.ru/]http://freshday.ru/[/url] на опенкарт. Подробнее: 1. Вид/поведение/содержимое виджета "Навигация страницы товара" [url=https://up2.whitebx.ru/f/6/n/Screenshot_2020-03-09_12:14:58.F6ndmNsspRvEZcAw6PJdpU.png]https://up2.whitebx.ru/f/6/n/Screenshot_2020-03-09_12:14:58.F6ndmNsspRvEZcAw6PJdpU.png[/url] должны быть как в битрикс-версии. 1.1. В том числе в мобильной версии. 2. При обнаружении ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт4 года назад
Верстка корпоративного сайта + Админка Wp Макеты скину в ЛС Всего 6 страниц. Пишите реальную цену и срокЗавершен4 года назад
Здравствуйте! Нужно нарисовать и сверстать 4 страницы и 1 слой.HTML-верстка16 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо сверстать по исходникам рассылку. https://yadi.sk/i/QcIU_fObrNU62w Жду Ваши предложения по времени и ценам.Завершен4 года назад
Нужно сверстать лендинг адаптивно 6экранов. Использовать gulp/sass. Дизайн в PSD исполнителю. Отдаю предпочтение опытным разработчикам с портфолио.Завершен4 года назад