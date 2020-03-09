Вёрстка и натяжка дизайна на Wordpress

есть сайт, он писался под десктоп. selfwebinar.com сейчас если заходишь с телефона как пользователь, то не очень. надо или найти и заменить шаблон, или перевестать для мобильных. выглядеть все должно как в мобильном приложении chatium. зарегистрируйтесь, зайдите, посмотрите ...