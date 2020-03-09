Сверстать главную

$30
HTML-версткаЗавершен4 заявки364 просмотра
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Сверстать главную страницу сайта. Исполнителю PSD скину. Нужна чистая верстка независимыми блоками. БЭМ.

4 года назад
EvgenStar
Евгений 
43 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
ShovkoplyasSerg
34 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$30
1 день
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