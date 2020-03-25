Необходимо сделать вёрстку и натяжку дизайна на сайт, работающий на Wordpress. В дизайне есть 4 страницы: главная, рубрика, 404, статья. Все страницы адаптивные. Есть дополнительно нарисованные дизайны для мобильных и планшета. Подробности о дизайне в личку. ...
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Верстка и установка на Wordpress
Макеты в приложение
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Сверстать главную страницу сайта. Исполнителю PSD скину. Нужна чистая верстка независимыми блоками. БЭМ.Завершен4 года назад
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Макеты https://yadi.sk/d/Zn3KHAvWiNbmEw Чек лист по верстке [url=https://docs.google.com/document/d/1wPagfJm8YqRujQGzVDH1rEFx0gzi3j-eTkXaOyM98Dk/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1wPagfJm8YqRujQGzVDH1rEFx0gzi3j-eTkXaOyM98Dk/edit?usp=sharing [/url]Приступить необходимо завтра сроки максимум 6-7 дней напишите свою цену верстка +адаптив Когда пишите цену в долларах учитывайте скачки в валюте, очень сказывается на бюджетеЗавершен4 года назад
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