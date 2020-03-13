Верстка страницы для сайта

klktrade.ru нужно переделать под [url=https://pilomateryal.ru/]pilomateryal.ru/[/url] под платформу opencart . Исполнителю будет предоставлены psd макеты по функционалу практически полностью совпадающей с сайтом [url=https://pilomateryal.ru/]pilomateryal.ru/[/url] Не исключается возможность только частичного выполнения задания за меньшую цену. Оплата будет произведена полная по окончании работ. Сроки и ...