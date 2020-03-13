Верстка страницы для сайта

Необходимо сделать вёрстку и натяжку дизайна на сайт, работающий на Wordpress. В дизайне есть 4 страницы: главная, рубрика, 404, статья. Все страницы адаптивные. Есть дополнительно нарисованные дизайны для мобильных и планшета. Подробности о дизайне в личку. ...
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Нужно заверстать страницу статьи для существующего сайта
Превью https://drive.google.com/file/d/1kwPXeo7KhuY21H5Fn6xb4UFH1_ntv3pP/view?usp=sharing
для сайта http://video-editor.su
Стили и js нужно вынести в отдельную папку
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