Верстка страницы для сайта

HTML-версткаЗавершен29 заявок439 просмотров
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Нужно заверстать страницу статьи для существующего сайта

Превью https://drive.google.com/file/d/1kwPXeo7KhuY21H5Fn6xb4UFH1_ntv3pP/view?usp=sharing

для сайта http://video-editor.su 

Стили и js нужно вынести в отдельную папку

4 года назад
pm-soft
Юлия 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Zario
Игорь 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
4 года назад
$36
3 дня
WMZ
Верстка качественная, все в срок, большое спасибо за работу!
Юлия - отличный заказчик, четкое ТЗ, быстрая проверка и оплата! Рекомендую!
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