Верстка сайта. Битрикс. Актуально

Нужно сверстать лендинг на 19 блоков, а также настроить формы отправки заявки, квиз на сайте, поставить карту яндекса и коллтрекинг!
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Добрый день! Нужен Грамотный программист/верстальщик. Сайт на Битрикс.
Желательно Нижний Новгород
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