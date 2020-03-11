Сверстать psd макеты и установить на Wordpress

HTML-версткаЗакрыт18 заявок543 просмотра
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Есть сайт на который нужно интегрировать вёрстку по psd макетам. Функционал на сайте есть. 

WordPress
4 года назад
dimatutin
Дмитрий 
29 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
9 дней назад
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