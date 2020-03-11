Нужно добавить строки в таблицу на сайте с DLE. СРОЧНО !!!!!

В течении нескольких часов.

Говорите оплату сразу.

Вы должны знать вёрстку, стили, DLE хотя бы минимально , чтобы найти файлы.

На декстопе и на мобильной версии (они разнесены)

Вот сайт https://avtofristail.ru/nabor-grupp.html

скрин смотрите, что надо там. На мобильной по адресам разнесено, в каждом адресе надо тоже добавить строчки такие.

ЖДУ. СЕЙЧАС.