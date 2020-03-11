Доработать сайт

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Благотворительный фонд. Принцип нуждающийся оставляет заявку, спонсор помогает через платежный шлюз paybox.money. В заявке есть бегунок-шкала, которая фиксирует поступление средств именно на эту заявку. Необходимо привязать бегунок к платежному шлюзу. Также нужна админ панель, где можно видеть поступления от кого и кому. Laravel.