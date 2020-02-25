Несколько небольших правок по вертске - быстро

Добрый день. На данный момент 14 стр. в Figma. (еще будет 8 стр.). Три расширения 1440, 768 и 320 (на больших экранах всё остается в контейнере 1440). Верстка должна быть по брейкпоинтам и кроссбраузерная начиная с ie11. CMS не нужна. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
одна страничка настроить адаптив в блоке и посмотреть глюк со слайдером
срочно)
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужна верстка главной страницы сайта Макет прорисован в figma Требование по верстке 1. Валидная, кроссбраузерная верстка.2. Верстать без использования фреймворков.3. Адаптивная верстка.4. Активно использовать flex (float, position и display: inline-block использовать в случае крайней необходимости).5. Для классов и ...HTML-верстка2 исполнителяЗакрытнет даты
Верстка адаптивного сайта-визитки 20 стр. Макет есть.HTML-верстка55 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Есть дизайн сайта фотостудии на фигме адаптивный, нужно посадить его на WP, дизайн только главной страницы, остальное будет просто вывод текста и картинок, тут главное все сделать по макету главную страницу, остальное просто вывод информации ...Завершен4 года назад
- $160
Всем привет. Нужно сделать на вордпрессе сайт. Есть дизайн основных страниц, нужно все сверстать в точности как на макетах, чтобы ничего не ехало и не плыло. Нужно и под десктоп и под мобилу (ширина дизайна ...Завершен4 года назад
- $310
Нужно сверстать лендинг магазина, использовать Bootstrap для максимальной совместимости верстки.Исходники на FigmaСроки 1 неделяHTML-верстка42 заявкиЗакрыт4 года назад
- $5
Есть сайт на html (1-страничник) есть формы где необходимо указать телефон сейчас в форме помещаются только 9 цифр, надо 12 и в каждой форме должен стоять + в начале введения телефона т.е. человек должен понять что ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт4 года назад
- $100
Детали проекта уже обсудилиЗавершен4 года назад
Добрый вечер! Нужно сверстать лендинг пк, планшеты, мобилка. Особенности: - 2 вида первых экрана - Блок квиз - php интеграция форм с CRM (Битрикс), есть свой скрипт форм, нужно только прописать. ТЗ будет позже. Дизай в Sketch, верстка из Zeplin. Макет дизайна ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день. На данный момент 14 стр. в Figma. (еще будет 8 стр.). Три расширения 1440, 768 и 320 (на больших экранах всё остается в контейнере 1440). Верстка должна быть по брейкпоинтам и кроссбраузерная начиная с ie11. CMS не ...HTML-верстканет заявокЗакрыт4 года назад