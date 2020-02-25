Несколько небольших правок по вертске - быстро

HTML-версткаЗавершен7 заявок206 просмотров
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одна страничка настроить адаптив в блоке и посмотреть глюк со слайдером

срочно)

4 года назад
Jevodan
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
DeniGrom
Денис 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
4 года назад
$5
1 день
WMZ
Спасибо, все быстро и адекватно. Адаптивная верстка страницы
Постановка задачи, коммуникация и оплата на высшем уровне, рекомендую как отличного заказчика!
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