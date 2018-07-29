День добрый, нужно переверстать странички под немного перерисованный макет. Страничек будет 4-5. - Добавлять свои стили нужно лишь по необходимости, желательно оставлять существующую и верстку и стили, фактически нужно подвигать готовые блоки, иногда дополнить. В качестве примера ...