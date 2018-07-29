Jevodan

Александр Андерсен Jevodan

 
43 годаРоссия/Нижний Новгород
15 лет на фриланс-бирже
Был
год назад

Scype: jevodann

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Нужно создать две) картинки под упаковку товара.

    Привет ) - Что нужно сделать? - Нужно создать две(2!) картинки под упаковку товара. Товар - масло для роста бороды. Пример - файл 1,2 в приложении. - Почему две? - Одна фронтальная, вторая под боковую часть коробки - Ясно,есть ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Найти ошибку в библиотеках wysiBB и доработки форума SMF

    на форуме SMF исправить глюк с двойным кликом и добавить функцию "цитрование выделенного" на форуме много интеграции с сайтом, форумные модули загружать нельзя (или крайне осторожно), [url=https://nn-sp.ru/forum/index.php?topic=28758.0]https://nn-sp.ru/forum/index.php?topic=28758.0[/url] описание задачи и форум тут логин Public пароль 33336666

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Переверстка

    День добрый,  нужно переверстать странички под  немного перерисованный макет.  Страничек будет 4-5. - Добавлять свои стили нужно лишь по необходимости, желательно оставлять существующую и верстку и стили, фактически нужно подвигать готовые блоки, иногда дополнить.  В качестве примера ...

    JavascriptFigma
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Атаптивная верстка

    Нужен верстальщик. Адаптивная верстка - SASS - Nunjaks - умение использовать svg иконки) сайт [url=https://new.nn-sp.ru/]https://new.nn-sp.ru/[/url] Нужно кое-что переделать из готовых - сейчас не совсем хорошо некоторые страницы отображаются на мобильных устройствах, сверстать несколько модалок и в целом пройтись по сайту ...

    SASS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Верстка страниц

    Господа, нужен верстальщик. Адаптивная верстка - SASS - Nunjaks - умение использовать svg иконки) сайт https://new.nn-sp.ru/ Нужно что-то переделать из готовых - сейчас не совсем хорошо некоторые страницы отображаются на мобильных устройствах, сверстать несколько модалок и в целом пройтись по ...

    SASS
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка лендинг пэйдж

    Привет). Адаптивная верстка страницы по псд файлу. Кто желает немного поработать?)) Указывайте ссылки на последние проекты. Примеры страниц в приложении, указывайте цену за страницу. Адаптивка.

    Верстка лендинга
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн страницы сайта

    Привет). Требуется дизайн страницы сайта (в двух вариантах:  мобильный телефон и компьютер ) на основе готовых прототипов и заданного стиля:  [url=http://rf-sp.ru/mediasphera/main.html]http://rf-sp.ru/mediasphera/main.html [/url]Жду Ваших предложений)

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Верстка рабочей области

    Привет). Верстка страницы, точнее даже рабочей области страницы,  по псд файлу. Кто желает немного поработать?)

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн страницы

    Дизайн страницы,  как сейчас - прикрепил, нужно сделать красиво, не красивее)), а красиво.  Почти вся рабочая часть подгружается javascript, так что без особых усложнений: нужная приятная на глаз удобная рабочая страничка выдачи заказов. сайт nn-sp.ru Жду предложений, ...

    Javascript
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн странички сайта

    Всем привет. сайт http://nn-sp.ru требуется внутренняя страничка, в общем несложная, без шапки, чисто WORK_AREA. кто желает, пишите. друзья, оплата по факту.

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Landing page

    Дизайн + верстка http://rf-sp.ru/offers/offers/listoffers Сделать красивым, привлекательным и понятным данную страницу. (только workarea)

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Информационный блок для главной страницы сайта + рекламные макеты

    Сайт http://nn-sp.ru/ и группа аналогичных в других городах Необходимо разработать 1. Красивый и понятный информационно-разъяснительный блок для главной станицы сайта в замену существующего (заказ/оплата/доставка/получение), 2. Несколько страниц справки, 3. Сделать несколько макетов (в едином стиле, разные размеры) ...

    Фирменный стиль9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Поделиться ссылкой в соц сетях - сделать.

    Привет) Есть страница с товаром ,  http://spvpitere.ru/sp/newCatalog/index/id/1355379/ Рядом с кнопочкой купить пять кнопок "поделиться" для различных соц сетей. Где то,как на ссылке работает вполне хорошо, где то не совсем корректно : http://nn-sp.ru/sp/newCatalog/index/id/2242101/ Нужна помощь

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Правка верстки выпадающего блока меню

    http://spvpitere.ru блок ассортимента должен быть по принципу работы как аналогичный в Юлмарте по внешнему виду - как подменю слева на сайте естественно, кроссбраузерно оперативность приветствуется

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • SWF баннер

    Привет). Хочу флеш баннер.  ~850 * 90.  Реклама футболок.  ну да, как можно качественнее и недорого). оплата  по факту.

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Оптимизация сервера под Bitrix

    Всем привет. Требуется оптимизация сервера под Битрикс.  Кто имел опыт работы с  Битриксом и на ты  с  Debian , пишите). По цене как получится,но буду обращать внимание на Ваши предложения

    DebianБитрикс
    Системное администрирование11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Swf баннер

    Всем привет, хочу раскрывающийся баннер,    размеры как здесь: http://forum.sevastopol.info/viewforum.php?f=53&amp;sid=64b0bc009b39853ce737b8e3c48e2180  (красный по центру). Тематика - Совместные покупки

    Баннеры4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Swf баннер

    $50

    Всем привет, хочу баннер, с размером не определился , макс :460*60

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
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Отзывы фрилансеров
tverdohlibnadia
22 годаУкраина
2 года в сервисе
Была
месяц назад
$20
10 баллов
год назад
Нужно создать две) картинки под упаковку товара.
Приятный заказчик, четкое ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству!
Все было идеально, всегда бы так
Ответный отзыв
DeniGrom
Денис 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$5
10 баллов
4 года назад
Несколько небольших правок по вертске - быстро
Постановка задачи, коммуникация и оплата на высшем уровне, рекомендую как отличного заказчика!
Спасибо, все быстро и адекватно. Адаптивная верстка страницы
Ответный отзыв
Ibragim24
28 летУзбекистан
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$50
10 баллов
4 года назад
Атаптивная верстка
Замечательный заказчик! Приятно работать, всем рекомендую! Спасибо большое за проект :) Продолжаем сотрудничать !
очень адекватный и ответственный исполнитель. Работа сделана качественно и в срок, будем продолжать сотрудничество. Рекомендую!
Ответный отзыв
dashart
Дарья 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$180
10 баллов
4 года назад
Дизайн страницы сайта
Спасибо за проект!
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Ответный отзыв
mcrack
35 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад
$123
10 баллов
5 лет назад
Верстка лендинг пэйдж
Спасибо большое за оказанное доверие, старался как мог ). По поводу заказчика и заказа в целом могу сказать, что заказ попался достаточно сложный и интересный в плане используемых технологий и большого количества мелких деталей, по времени меня особо не торопили, в каких-то моментах даже подсказывали интересные варианты решения проблем. Буду рад помочь и с другими страницами данного сайта, да и с другими проектами, если такие появятся.
Терпеливо и внимательно относится к мелочам. Работа выполнена качественно. рекомендую, но не раньше чем через месяц, так как планирую работать еще :)
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