Привет ) - Что нужно сделать? - Нужно создать две(2!) картинки под упаковку товара. Товар - масло для роста бороды. Пример - файл 1,2 в приложении. - Почему две? - Одна фронтальная, вторая под боковую часть коробки - Ясно,есть ...
Александр Андерсен JevodanJevodan
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершенгод назад
на форуме SMF исправить глюк с двойным кликом и добавить функцию "цитрование выделенного" на форуме много интеграции с сайтом, форумные модули загружать нельзя (или крайне осторожно), [url=https://nn-sp.ru/forum/index.php?topic=28758.0]https://nn-sp.ru/forum/index.php?topic=28758.0[/url] описание задачи и форум тут логин Public пароль 33336666Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
одна страничка настроить адаптив в блоке и посмотреть глюк со слайдером срочно)Завершен4 года назад
День добрый, нужно переверстать странички под немного перерисованный макет. Страничек будет 4-5. - Добавлять свои стили нужно лишь по необходимости, желательно оставлять существующую и верстку и стили, фактически нужно подвигать готовые блоки, иногда дополнить. В качестве примера ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен верстальщик. Адаптивная верстка - SASS - Nunjaks - умение использовать svg иконки) сайт [url=https://new.nn-sp.ru/]https://new.nn-sp.ru/[/url] Нужно кое-что переделать из готовых - сейчас не совсем хорошо некоторые страницы отображаются на мобильных устройствах, сверстать несколько модалок и в целом пройтись по сайту ...Завершен4 года назад
Господа, нужен верстальщик. Адаптивная верстка - SASS - Nunjaks - умение использовать svg иконки) сайт https://new.nn-sp.ru/ Нужно что-то переделать из готовых - сейчас не совсем хорошо некоторые страницы отображаются на мобильных устройствах, сверстать несколько модалок и в целом пройтись по ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
Добрый день, необходимо сделать верстку страницы:Завершен5 лет назад
Привет). Адаптивная верстка страницы по псд файлу. Кто желает немного поработать?)) Указывайте ссылки на последние проекты. Примеры страниц в приложении, указывайте цену за страницу. Адаптивка.Завершен5 лет назад
Привет). Требуется дизайн страницы сайта (в двух вариантах: мобильный телефон и компьютер ) на основе готовых прототипов и заданного стиля: [url=http://rf-sp.ru/mediasphera/main.html]http://rf-sp.ru/mediasphera/main.html [/url]Жду Ваших предложений)Завершен5 лет назад
Привет). Верстка страницы, точнее даже рабочей области страницы, по псд файлу. Кто желает немного поработать?)Завершен5 лет назад
Дизайн страницы, как сейчас - прикрепил, нужно сделать красиво, не красивее)), а красиво. Почти вся рабочая часть подгружается javascript, так что без особых усложнений: нужная приятная на глаз удобная рабочая страничка выдачи заказов. сайт nn-sp.ru Жду предложений, ...Завершен5 лет назад
Всем привет. сайт http://nn-sp.ru требуется внутренняя страничка, в общем несложная, без шапки, чисто WORK_AREA. кто желает, пишите. друзья, оплата по факту.Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт7 лет назад
Дизайн + верстка http://rf-sp.ru/offers/offers/listoffers Сделать красивым, привлекательным и понятным данную страницу. (только workarea)Завершен5 лет назад
Сайт http://nn-sp.ru/ и группа аналогичных в других городах Необходимо разработать 1. Красивый и понятный информационно-разъяснительный блок для главной станицы сайта в замену существующего (заказ/оплата/доставка/получение), 2. Несколько страниц справки, 3. Сделать несколько макетов (в едином стиле, разные размеры) ...Фирменный стиль9 заявокЗакрыт7 лет назад
Привет) Есть страница с товаром , http://spvpitere.ru/sp/newCatalog/index/id/1355379/ Рядом с кнопочкой купить пять кнопок "поделиться" для различных соц сетей. Где то,как на ссылке работает вполне хорошо, где то не совсем корректно : http://nn-sp.ru/sp/newCatalog/index/id/2242101/ Нужна помощьВеб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
http://spvpitere.ru блок ассортимента должен быть по принципу работы как аналогичный в Юлмарте по внешнему виду - как подменю слева на сайте естественно, кроссбраузерно оперативность приветствуетсяЗавершен8 лет назад
Привет). Хочу флеш баннер. ~850 * 90. Реклама футболок. ну да, как можно качественнее и недорого). оплата по факту.Анимация1 исполнительЗавершен8 лет назад
Всем привет. Требуется оптимизация сервера под Битрикс. Кто имел опыт работы с Битриксом и на ты с Debian , пишите). По цене как получится,но буду обращать внимание на Ваши предложенияСистемное администрирование11 заявокЗакрыт8 лет назад
Всем привет, хочу раскрывающийся баннер, размеры как здесь: http://forum.sevastopol.info/viewforum.php?f=53&sid=64b0bc009b39853ce737b8e3c48e2180 (красный по центру). Тематика - Совместные покупкиБаннеры4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $50
Всем привет, хочу баннер, с размером не определился , макс :460*60Баннеры1 исполнительЗавершен8 лет назад