Необходимо разработать дизайн сайта из 5 блоков на платформах Tilda или LP Generator. Опыт в дизайне обязателен, но работа с платформами не требуется. В качестве тестового задания нужно создать дизайн первого блока по предоставленному прототипу с добавлением видео. Ответ должен начинаться с фразы: 'Прочел ваше задание.'
Нужно создать две) картинки под упаковку товара.
Привет )
- Что нужно сделать?
- Нужно создать две(2!) картинки под упаковку товара. Товар - масло для роста бороды. Пример - файл 1,2 в приложении.
- Почему две?
- Одна фронтальная, вторая под боковую часть коробки
- Ясно,есть пожелания?
- Фон ,как на картинке (файл 3 в приложении)
- Боковая картинка (пример файл 4), добавить ножницы тример расческу и т.т
-Какие надписи должны быть?
- пока оставить место
-Как называется бренд?
-оставить место под название бренда
Выбранный исполнитель
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