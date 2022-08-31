Нужно создать две) картинки под упаковку товара.

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Завершен8 заявок532 просмотра

Привет )

- Что нужно сделать?

- Нужно создать две(2!) картинки под упаковку товара. Товар - масло для роста бороды. Пример - файл 1,2 в приложении.

- Почему две?

- Одна фронтальная, вторая под боковую часть коробки

- Ясно,есть пожелания?

- Фон ,как на картинке (файл 3 в приложении)

- Боковая картинка (пример файл 4), добавить ножницы тример расческу и т.т

-Какие надписи должны быть?

- пока оставить место

-Как называется бренд?

-оставить место под название бренда

3 года назад
Jevodan
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Выбранный исполнитель

tverdohlibnadia
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Все было идеально, всегда бы так
Приятный заказчик, четкое ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству!

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