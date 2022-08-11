Необходимо разработать дизайн лендинга на основе готового прототипа с учетом адаптации. Предпочтительные сроки: старт работы 12 числа, завершение 16-18 числа. Примеры сайтов для вдохновения также указаны.
Разработать дизайн страницы (карточки товара)
Закрыт3 заявки698 просмотров
Требуется разработать дизайн страницы сайта (карточки товара)
Подробное ТЗ по ссылке https://shrlink.top/spA9vjtbyv39KBP
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