Разработать дизайн страницы (карточки товара)

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Закрыт3 заявки698 просмотров

Требуется разработать дизайн страницы сайта (карточки товара)

Подробное ТЗ по ссылке https://shrlink.top/spA9vjtbyv39KBP

3 года назад
guest_1658041930315
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