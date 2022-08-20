https://www.figma.com/file/qJb15cms40nbVqPJbwv75y/колесо-фортуны-ггвот

Задача: http://dl3.joxi.net/drive/2022/08/13/0018/1444/1234340/40/79aad71f5d.png

данное колесо реализовать на 5 слотов по 72 градуса.

В данные ячейки помещается картинка следующих бонусов (также отрисовать, цену назвать отдельно):

1) "Бонус к балансу" - http://dl3.joxi.net/drive/2022/08/13/0018/1444/1234340/40/9e6ede758a.png к примеру такая картинка, но текст написать следующий: "Бонус к балансу" и данную картинку поместить в список того, что может выпасть http://joxi.ru/v29D3klT4Kxj3m . При наведении на данный бонус, пусть будет hover где будет какой-то текст

2) "Скидка на все аккаунты" - аналогично предыдущему бонусу

3) "Бесплатный аккаунт" - аналогично предыдущему бонусу

4) "Бесплатная голда" - аналогично предыдущему бонусу

5) "Premium танк" - аналогично предыдущему бонусу

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Процесс следующий: Когда человек нажал кнопку "крутить", ему выпадает один из бонусов выше. Далее запускается вторая рулетка (поменьше - можно сделать рулетка в рулетке, чёт такое), где будут крутиться предметы (какие предметы отрисовать, опишу ниже), которые могут выпасть. Шаблон рулетки таккже размещен, возьмите от туда просто саму крутилку, но только под размеры подгоните: http://joxi.ru/52aygLYSlQj0Q2

ЛИБО, запускается дополнительный мини барабан бонусов (это в случае, если мало призов, проще сделать без рулетки, для некоторого типа бонусов).

И сделать результат получения приза или вывода приза.

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Предметы, которые отрисовать:

Сделать следующие картинки выигрышей (шаблоны есть, псд нету)

1) (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100 руб.) - данные предметы разместить в крутилку (не барабан, а то что будет мелким). Достаточно сделать какой-то "денежный" значок, разместить его в рулетку, а ниже будет написан приз.

В окне получения человеку сразу пишет "Вам выдано на счет такая то сумма, баланс пополнен! " + уведомление.

2) Скидка на все аккаунты (3%, 4%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%,) - тут мини барабан. Призы не отрисовывать, текстового размещения в мини барабане достаточно. Пример: http://joxi.ru/V2Vpb8KHBXyqer. В окне получения человеку пишет "Скидка на все аккаунты активирована, пополните баланс для совершения покупки!". Важно: если человек не имеет на балансе ничего и пополнит баланс использованием промокода, то скидка не исчезает. Исчезнет после покупки аккаунта.

3) Рандомный бесплатный аккаунт . - тут без дополнительных рулеток. В окне получения человеку выводит "Поздравляем вы получили бесплатный аккаунт.", видит кнопку "показать данные" - открывается окно с данными. Данный аккаунт также можно будет получить в окне аккаунтов в профиле. С флажком подарка как на предмете: http://dl4.joxi.net/drive/2022/07/07/0018/1444/1234340/40/718cd3be71.png

4) Бесплатная голда (25, 50, 75, 100, 150, 175, 200 голды). Разместить в мини барабан. По результату открытия, человеку сразу сообщает что голда выдана на счёт.

Голда это типо премиум валюта в игре. Отрисовывать ничего не надо, картинку взять из примера рулетки http://joxi.ru/4AkQgkeij831Qm

5) Тут открывается рулетка. Предметы отрисовывать не надо. Сделать лишь окно выдачи приза. Выводиться картинка приза, его стоимость в голде и две кнопки: "в инвентарь", "продолжить".

и всё собственно. Если сделаете нормально, посажу на второй проект.

Если долго не отвечаю, пишите в телегу, контакты в профиле.

Приложите портфолио, сразу же, чтобы зря не терять время.

Кому сразу нет:

- женщинам.

Девочки, не сердитесь. Я не сексист, но бабы редко играют в игры, а разжовывать про игру у меня нет желания (почти каждый мужчина играл в эту игру), и часто женщины своего мнения не имеют и делают всё как в тз, без своих предложений - так скучно.