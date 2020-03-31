Нужна вёрстка посадочной страницы.

HTML-версткаЗавершен39 заявок1217 просмотров
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Нужна вёрстка посадочной страницы. Адаптивно, валидно.

4 года назад
iconmax363
Максим 
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Brizman
Олег 
24 годаПольша
5 лет в сервисе
Был
7 дней назад
4 года назад
$60
2 дня
WMZ
Верстает быстро, скорость загрузки у страниц высокая. Все правки вносит оперативно. Идеальный верстальщик! Заказsdfk еще 2 небольших проекта, результат неизменный.
Все прошло отлично! Максим всегда был на связи и оплата была произведена без задержек. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!