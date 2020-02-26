Доверстать HTML шаблон

HTML-версткаЗакрыт17 заявок431 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно закончить уже начатый шаблон .   Скачать верстку и дизайн для ознакомления по ссылке https://www.dropbox.com/s/w7qm7mx02zfqrmp/spedito-html.zip?dl=1

HTML
4 года назад
zaymund
40 летПольша
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
  • Похожие заказы

  • Адаптивная версия

    $25

    https://culture.puzzlepro.site/Не сделан 2 слайд на главной, нужно местами поменять текст и ссылку "В проект". общем второй слайд привести к макету Плюс нужно сделать адаптив,  вот дизайн в фигме, там отдельно мобила отрисована :https://www.figma.com/file/b0a0vPTO8HqmpV2MYXZPjn/Культура и пройти в целом ...

    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сверстать страницу в html

    Нужно сверстать страницу сайта в html, потом программист сам будет натягивать и дорабатывать функционал. макет страницы по ссылке (шапка и футер уже есть, поэтому отмечены черным просто)  https://yadi.sk/d/w6WAOrDwkpTKJA , исходник и тз пришлю исполнителю. Пишите срок и цену.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Drupal 7: верстка и доработка функционала

    требуется помощь по среднему проекту на drupal 7 опыт и отзывы по друпалу приветствуются.  на сегодняшний день основная задача: разместить на сайте блок с иконками для перехода по основным разделам сайта. желательно придумать какой то механизм идентичный используемуму на ...

    Drupal
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Верстка сайта по готовым дизайн-макетам

    Добрый день! нам необходимо сделать сайт для образовательной организации по готовым макетам. Главная страница, факультеты, новости, о нас, контакты. Со странички факультеты переход на факультеты, с них на курсы. Странички курсы однотипные. Новости содержат однотипные ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сайт-визитка

    Нужен сайт-визитка по эскизу. Все исходники есть. CMS не имеет значения, лучше HTML

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад