Адаптивная версия

$25
HTML-версткаЗакрыт15 заявок743 просмотра
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https://culture.puzzlepro.site/Не сделан 2 слайд на главной, нужно местами поменять текст и ссылку "В проект". общем второй слайд привести к макету Плюс нужно сделать адаптив,  вот дизайн в фигме, там отдельно мобила отрисована :https://www.figma.com/file/b0a0vPTO8HqmpV2MYXZPjn/Культура

и пройти в целом по макету, чтобы остальное соответствовало но вроде глобальных нет косяков 

4 года назад
Maxtsurka
Максим 
38 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
месяц назад