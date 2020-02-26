Адаптивная версия

https://culture.puzzlepro.site/Не сделан 2 слайд на главной, нужно местами поменять текст и ссылку "В проект". общем второй слайд привести к макету Плюс нужно сделать адаптив, вот дизайн в фигме, там отдельно мобила отрисована :https://www.figma.com/file/b0a0vPTO8HqmpV2MYXZPjn/Культура

и пройти в целом по макету, чтобы остальное соответствовало но вроде глобальных нет косяков