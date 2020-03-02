Сверстать страницу в html

Нужно сверстать страницу сайта в html, потом программист сам будет натягивать и дорабатывать функционал.

макет страницы по ссылке (шапка и футер уже есть, поэтому отмечены черным просто)

https://yadi.sk/d/w6WAOrDwkpTKJA , исходник и тз пришлю исполнителю.

Пишите срок и цену.