Сверстать страницу в html

HTML-версткаЗавершен15 заявок440 просмотров
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Нужно сверстать страницу сайта в html, потом программист сам будет натягивать и дорабатывать функционал.

макет страницы по ссылке (шапка и футер уже есть, поэтому отмечены черным просто) 

https://yadi.sk/d/w6WAOrDwkpTKJA , исходник и тз пришлю исполнителю.

Пишите срок и цену. 

HTML
4 года назад
e_reshetnikova
Лена 
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
Alexandermalev
26 летЭстония
4 года в сервисе
Был
12 дней назад
4 года назад
$20
2 дня
WMZ
Работа выполнена хорошо, исполнитель всегда на связи. Были правки, Александр внес сразу. Спасибо!
Елена, хороший заказчик всегда на связи. Для работы было предоставлено тз где все было хорошо и понятно описано. Рекомендую к сотрудничеству!