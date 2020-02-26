Сверстать несколько страниц

$30
HTML-версткаЗакрыт46 заявок567 просмотров
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Нужно сверстать 2 страницы ( 1 будет с выпадающим меню)

И поправить верстку, на одной странице.

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4 года назад
easycoc
38 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад