Создание сайта для Европейского масштабного события.

$500
HTML-версткаЗавершен19 заявок515 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно создать сайт на платформе wordpress, мобильная версия обязательна. Сроки до 3х недель. Ищу фрилансера кто работает на себя, не компанию.

4 года назад
Perfect2020
Анастасия 
38 летУкраина
4 года в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
slavik1985
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
4 года назад
$500
20 дней
Отличный специалист, всем рекомендую!Вячеслав всегда на связи и готов помочь. Все ваши пожеления учитываются, результат - современный, стильный сайт за короткое время. Наилучшие рекомендации!
спасибо за интересный заказ , рад был помочь