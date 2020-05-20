Создание сайта для Европейского масштабного события.

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Нужно создать сайт на платформе wordpress, мобильная версия обязательна. Сроки до 3х недель. Ищу фрилансера кто работает на себя, не компанию.
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