Drupal 7: верстка и доработка функционала

Добрый день! нам необходимо сделать сайт для образовательной организации по готовым макетам. Главная страница, факультеты, новости, о нас, контакты. Со странички факультеты переход на факультеты, с них на курсы. Странички курсы однотипные. Новости содержат однотипные ...
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требуется помощь по среднему проекту на drupal 7
опыт и отзывы по друпалу приветствуются.
на сегодняшний день основная задача:
разместить на сайте блок с иконками для перехода по основным разделам сайта.
желательно придумать какой то механизм идентичный используемуму на главной странице.
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задачи появляются регулярно, интересует сотрудничество на постоянной основе.
указывайте стоимость часа, так как задачу оценить предварительно сложно
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