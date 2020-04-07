Drupal 7: верстка и доработка функционала

HTML-версткаЗавершен8 заявок291 просмотр
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требуется помощь по среднему проекту на drupal 7

опыт и отзывы по друпалу приветствуются. 

на сегодняшний день основная задача:

разместить на сайте блок с иконками для перехода по основным разделам сайта.

желательно придумать какой то механизм идентичный используемуму на главной странице. 

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задачи появляются регулярно, интересует сотрудничество на постоянной основе. 

указывайте стоимость часа, так как задачу оценить предварительно сложно

Drupal
4 года назад
OzZzzy
Павел 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
SYuri
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
17 дней назад
4 года назад
$50
1 день
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