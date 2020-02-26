Нужно сделать правки по верстке

Ильдар отличный заказчик! Работаю с ним на протяжении нескольких месяцев. Всегда знает чего хочет, быстро отвечает на вопросы по проекту. Идёт на встречу, если есть какие-то проблемы, что очень круто! С оплатой тоже никаких проблем: всё во время. Однозначно могу его порекомендовать как одно из лучших))) Спасибо, Ильдар!