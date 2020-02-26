Нужно сделать правки по верстке

HTML-версткаЗавершен2 заявки150 просмотров
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Есть готовая верстка, необходимо в нее внести правки. Подробное тз скину исполнителю в лс.

4 года назад
ildario
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
egowka
Герман 
24 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
29 отзывов
4 года назад
$100
3 дня
Отличный исполнитель. Работаем уже не первый раз, всегда делает все в срок и приятен в общении!
Ильдар отличный заказчик! Работаю с ним на протяжении нескольких месяцев. Всегда знает чего хочет, быстро отвечает на вопросы по проекту. Идёт на встречу, если есть какие-то проблемы, что очень круто! С оплатой тоже никаких проблем: всё во время. Однозначно могу его порекомендовать как одно из лучших))) Спасибо, Ильдар!
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