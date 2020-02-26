Нужно сделать правки по верстке

Нужно сверстать страницу сайта в html, потом программист сам будет натягивать и дорабатывать функционал. макет страницы по ссылке (шапка и футер уже есть, поэтому отмечены черным просто) https://yadi.sk/d/w6WAOrDwkpTKJA , исходник и тз пришлю исполнителю. Пишите срок и цену.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовая верстка, необходимо в нее внести правки. Подробное тз скину исполнителю в лс.
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