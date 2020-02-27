Скопировать и установить дизайн онлайн-игры на 5 страниц

Здравствуй дорогой исполнитель, большая просьба ознакомиться с заданием.

Интересует исполнитель с опытом разработок онлайн-игр.

Наш сайт https://battlecash.su , нужно скопировать и установить дизайн с сайта - https://new.battle.expert ( сайт конкурента), только точная копия дизайна.

Конечный результат, идентичная копия сайта - https://new.battle.expert .

Ждем ответственного исполнителя, строк выполнения 2 дня.

Не успеете, не устраивает наш бюджет. Не тратьте Ни наше Ни свое время !