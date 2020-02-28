timur11ibra11

Тимур Саутов timur11ibra11

 
55 летБеларусь/Гомель
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • HTML- ВЕРСТКА. Скопировать и установить дизайн онлайн-игры на 5 стран

    Здравствуй дорогой исполнитель, большая просьба ознакомиться с заданием. Интересует исполнитель с опытом разработок онлайн-игр. Наш сайт [url=https://battlecash.su/]https://battlecash.su[/url] , нужно сверстать дизайн сайта - [url=https://new.battle.expert/]https://new.battle.expert[/url] . Ждем ответственного исполнителя, строк выполнения 2 дня.

    Дизайн сайтаHTML
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Скопировать и установить дизайн онлайн-игры на 5 страниц

    $55

    Здравствуй дорогой исполнитель, большая просьба ознакомиться с заданием. Интересует исполнитель с опытом разработок онлайн-игр. Наш сайт [url=https://battlecash.su/]https://battlecash.su[/url]  , нужно скопировать и установить дизайн с сайта - [url=https://new.battle.expert/]https://new.battle.expert[/url] ( сайт конкурента), только точная копия дизайна. Конечный результат, идентичная копия сайта - [url=https://new.battle.expert/]https://new.battle.expert[/url] . Ждем ответственного ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработать онлайн-игру на 5 страниц. Создать админ панель прост.фун

    $100

    Здравствуй дорогой исполнитель, большая просьба ознакомиться с заданием. Интересует исполнитель с опытом разработок онлайн-игр. Наш сайт [url=https://battle.fokin-team.ru/]https://battle.fokin-team.ru/[/url]  , нужна идентичная копия сайта [url=https://new.battle.expert/]https://new.battle.expert/[/url] , 1 в 1 . Нужно доработать сайт, создать админ панель с простыми функциями. Админ панель есть в ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад