timur11ibra11

Здравствуй дорогой исполнитель, большая просьба ознакомиться с заданием. Интересует исполнитель с опытом разработок онлайн-игр. Наш сайт [url=https://battlecash.su/]https://battlecash.su[/url] , нужно сверстать дизайн сайта - [url=https://new.battle.expert/]https://new.battle.expert[/url] . Ждем ответственного исполнителя, строк выполнения 2 дня.
Тимур Саутов timur11ibra11timur11ibra11
- HTML-верстка4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $55
Здравствуй дорогой исполнитель, большая просьба ознакомиться с заданием. Интересует исполнитель с опытом разработок онлайн-игр. Наш сайт [url=https://battlecash.su/]https://battlecash.su[/url] , нужно скопировать и установить дизайн с сайта - [url=https://new.battle.expert/]https://new.battle.expert[/url] ( сайт конкурента), только точная копия дизайна. Конечный результат, идентичная копия сайта - [url=https://new.battle.expert/]https://new.battle.expert[/url] . Ждем ответственного ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $100
Здравствуй дорогой исполнитель, большая просьба ознакомиться с заданием. Интересует исполнитель с опытом разработок онлайн-игр. Наш сайт [url=https://battle.fokin-team.ru/]https://battle.fokin-team.ru/[/url] , нужна идентичная копия сайта [url=https://new.battle.expert/]https://new.battle.expert/[/url] , 1 в 1 . Нужно доработать сайт, создать админ панель с простыми функциями. Админ панель есть в ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $200
Интересует качественная копия сайта – https://new.battle.baby/ , с простыми функциями в админ панели. Домен и сервер оплачен, ожидаем интересных предложений от опытного исполнителя.Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт4 года назад