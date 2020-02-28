timur11ibra11

Здравствуй дорогой исполнитель, большая просьба ознакомиться с заданием. Интересует исполнитель с опытом разработок онлайн-игр. Наш сайт [url=https://battle.fokin-team.ru/]https://battle.fokin-team.ru/[/url] , нужна идентичная копия сайта [url=https://new.battle.expert/]https://new.battle.expert/[/url] , 1 в 1 . Нужно доработать сайт, создать админ панель с простыми функциями. Админ панель есть в ...