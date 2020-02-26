Доработать онлайн-игру на 5 страниц. Создать админ панель прост.фун

Здравствуй дорогой исполнитель, большая просьба ознакомиться с заданием.

Интересует исполнитель с опытом разработок онлайн-игр.

Наш сайт https://battle.fokin-team.ru/ , нужна идентичная копия сайта https://new.battle.expert/ , 1 в 1 .

Нужно доработать сайт, создать админ панель с простыми функциями. Админ панель есть в публичном доступе с нужным функционалом. Ничего сверх естественного для программиста который работает в данной сфере нет.Ждем ответственного исполнителя, строк выполнения 2 дня.

Не успеете, не устраивает наш бюджет. Не тратьте Ни наше Ни свое время !