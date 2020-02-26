Подключить Google reCAPTCHA v2

$4
Веб-программированиеЗавершен2 заявки255 просмотров
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Нужно интегрировать Google reCAPTCHA v2 в несколько форм 2-х одинаковых html-сайтов.

2 сайта подключены на одни ключи. Ключи и фтп предоставлю.

4 года назад
crystalsound
Ксения 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
17 минут назад
Выбранный исполнитель
alexyablokov
Александр 
25 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
8 дней назад
4 года назад
$5
1 день
WMZ
Отличный специалист. Работа выполнена быстро и качественно. Буду обращаться ещё. Спасибо за сотрудничество.
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