Подключить Google reCAPTCHA v2

Интересует от для телеграмм для пересылки сообщений из соцсетей с группы аккаунтов в телеграмм. Подключение аккаунтов без ключа, методом добавления в чат телеграмм в виде списка log/pas. И обход всех аккаунтов с настраиваемым промежутком времени. ...