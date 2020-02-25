Доработка сайта Opencart

Доработать плагин
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Здравствуйте, требуется верстка пары новых страниц на сайт и доработка его по тз
тз в файле, сайт на опенкарт
Жду ваших предложений по цене и срокам
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