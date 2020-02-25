Фильтр распознавания лиц

Есть скрипт для Tampermonkey, он написан и работает. Скрипт автоматизирует выгрузку данных с сервиса. [list=1][*]Заходит на страницу[*]Нажимает на кнопку[*]Нажимает на кнопку[*]Скачивает excel файл[/list]Есть проблема: если нужно скачать небольшой файл (который формируется за 1-5 секунд) все хорошо, если ...