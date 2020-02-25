Фильтр распознавания лиц

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Веб-программированиеЗакрыт3 заявки188 просмотров
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Сервер, административная часть, API.

Желательно с опытом подобной разработки.

Оплата по факту демонстрации.

4 года назад
andrewmishin
Мишин 
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 отзыва
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