Фильтр распознавания лиц

Есть скрипт для Tampermonkey, он написан и работает. Скрипт автоматизирует выгрузку данных с сервиса. [list=1][*]Заходит на страницу[*]Нажимает на кнопку[*]Нажимает на кнопку[*]Скачивает excel файл[/list]Есть проблема: если нужно скачать небольшой файл (который формируется за 1-5 секунд) все хорошо, если ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сервер, административная часть, API.
Желательно с опытом подобной разработки.
Оплата по факту демонстрации.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
- $1000
Имеем сайт - доска объявлений на Osclass. Готовность - 90%. Необходимо доработать сайт до финальной сдачи. Что конкретно: 1. Правка стилей, в том числе и мобильной версии 2. Правка и доработка готовых плагинов до необходимого функционала 3. Исправление ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Нужно разработать многостраничный сайт по готовому дизайну, дизайн в разработке. Нужен опытный и ответственный специалист, хорошим плюсом будет наличие положительных отзывов. Детали обсудим в лс с кандидатами.Веб-программирование22 заявкиЗакрыт4 года назад
- $90
Требуется создать скрипт оплаты на сайте через сервис card2card. Скажем так, по факту, это перевод с карты на карту, но в стиле обычной оплаты (номер карты получателя подставляется автоматически скриптом) Т.е. данные карты отправителя и карты получателя ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно разработать модуль покупки билетов для сайта кинотеатра. Сайт на платформе Битрикс. Пример функционала скину в переписке. Также нужно его синхронизировать с 1С-бухгалтерией. Большим плюсом будет, если Вы уже разрабатывали похожее.Закрыт4 года назад
У нас актуален ряд доработок/правок на сайте Yii. По большей части работы связаны с вёрсткой на сайте. Например нужно создать три новые страницы с таблицами и прочей информацией. Также немного изменить шапку - добавит туда второй логотип, поменять ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день. Нужно сделать такой [url=https://fixremont.ru/calculator/]https://fixremont.ru/calculator/[/url] калькулятор ремонта Посетитель вбивает площадь, количество комнат, разные опции и выбирает дизайн квартиры ему все это сразу же считается и потом он может оставить заявку с этим расчетом.Веб-программирование12 заявокЗакрыт4 года назад
- $62
Работа только для ответственного, аккуратного специалиста с опытом аналогичных работ. Движок: 1С Битрикс. Сайт: svpartner.ru План работ: 1. Сделать кнопку "добавить в заказ" возле каждого товара соответственно. 2. Исправить пропадание "кнопки купить в 1 клик" и исправить её на "заказ ...Закрыт4 года назад
Нужен PHP программист со знаниями PHP/Laravel 5/MySQL/HTML/JS для внесения доработок на самописном интранет сайте. Произвести рефакторинг чистых php mysql запросов на eloquent, оптимизировать схему данных в БД и т.п. (на скринах куски кода и бд для ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт4 года назад
Сейчас используются Graphtec CE5000-40, далее будут Graphtec CE6000-40. Обязательна возможность с сайта отправлять определенное лекало на вырез плоттеру. дизайн можем предоставить если необходимо. собственная база заказчиков(для гарантийных случаев),статистика брака и т.д. возможность администрирования нескольких уровней иерархии. более детально с ...Закрыт4 года назад