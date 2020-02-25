Добрый день. Нужно скрывать один блок на сайте wordpress, если ширина экрана менее 720px.
Сайт для администрирования работы плоттеров Graphtec CE6000-40.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сейчас используются Graphtec CE5000-40, далее будут Graphtec CE6000-40. Обязательна возможность с сайта отправлять определенное лекало на вырез плоттеру.
дизайн можем предоставить если необходимо.
собственная база заказчиков(для гарантийных случаев),статистика брака и т.д.
возможность администрирования нескольких уровней иерархии.
более детально с обсудим с потенциальным исполнителем.
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