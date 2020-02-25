Сайт для администрирования работы плоттеров Graphtec CE6000-40.

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки130 просмотров
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Сейчас используются Graphtec CE5000-40, далее будут Graphtec CE6000-40. Обязательна возможность с сайта отправлять определенное лекало на вырез плоттеру.

дизайн можем предоставить если необходимо.

собственная база заказчиков(для гарантийных случаев),статистика брака и т.д.

возможность администрирования нескольких уровней иерархии.

более детально с обсудим с потенциальным исполнителем.

4 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
18 часов назад