Создать бота

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок205 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно создать бота под ТЗ Чтобы была возможность запустить нескольких ботов, которые могли были играть совместно.

4 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
18 часов назад