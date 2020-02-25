Нужно создать сайт платформу для управления рассылками

$300
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок196 просмотров
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Нужно создать сайт платформу для управления рассылками

Юзер регистрируется на сайте, оплачивает доступ к материалам, вводит свои параметры ( например получать рассылку  о единорогах) и получает возможность получать рассылку на email.

Есть список юзеров в котором можно увидеть кто на какие рассылки подписан.

Рассылка осуществляется через кабинет в полуавтоматическом режиме (возможно через sendpulse).

Это только небольшой список функционала

По сути дела это просто хорошая качественная интеграция с sendpulse по апи и создание кабинета

4 года назад
denis7778
39 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад