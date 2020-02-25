Нужно создать бота под ТЗ Чтобы была возможность запустить нескольких ботов, которые могли были играть совместно.
Нужно создать сайт платформу для управления рассылками
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать сайт платформу для управления рассылками
Юзер регистрируется на сайте, оплачивает доступ к материалам, вводит свои параметры ( например получать рассылку о единорогах) и получает возможность получать рассылку на email.
Есть список юзеров в котором можно увидеть кто на какие рассылки подписан.
Рассылка осуществляется через кабинет в полуавтоматическом режиме (возможно через sendpulse).
Это только небольшой список функционала
По сути дела это просто хорошая качественная интеграция с sendpulse по апи и создание кабинета
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