Небольшая доработка по wordpress

Нужен скрипт PHP для проверки VIN номера автомобиля на сайте [url=http://www.gibdd.ru/check/auto/]www.gibdd.ru/check/auto/[/url] 1. Необходима страница с формой, в которой есть одно поле для ввода VIN номера, госномера и кнопка. 2. При нажатии на кнопку скрипт должен обратиться на сайты: [url=http://www.gibdd.ru/check/auto/]www.gibdd.ru/check/auto/[/url] ; [url=https://dkbm-web.autoins.ru/dkbm-web-1.0/policy.htm]dkbm-web.autoins.ru/dkbm-...[/url] ...