Небольшая доработка по wordpress

Веб-программированиеЗавершен13 заявок187 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день.

Нужно скрывать один блок на сайте wordpress, если ширина экрана менее 720px.

WordPress
4 года назад
redjired
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
RoKsetup
Евгений 
42 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$3
1 день
Евгений оперативно решил поставленную задачу. Рекомендую.
Илья точно и грамотно поставил ТЗ, возникшую техническую сложность по оплате с моей стороны Илья быстро помог решить. Рекомендую к сотрудничеству.