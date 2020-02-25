Доработать сайт на Yii

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки132 просмотра
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У нас актуален ряд доработок/правок на сайте Yii.

По большей части работы связаны с вёрсткой на сайте.

Например нужно создать три новые страницы с таблицами и прочей информацией.

Также немного изменить шапку - добавит туда второй логотип, поменять там телефоны и почту.

Часть правок простые, их делаем в первую очередь.

Подробности пришлю.

4 года назад
ilshat1986
Ильшат 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
час назад