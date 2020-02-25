Доработки на самописном сайте PHP/Laravel 5/MySQL/HTML/JS

Нужен PHP программист со знаниями PHP/Laravel 5/MySQL/HTML/JS для внесения доработок на самописном интранет сайте.

Произвести рефакторинг чистых php mysql запросов на eloquent, оптимизировать схему данных в БД и т.п. (на скринах куски кода и бд для понимания масштаба проблемы)

Кратко о проекте: forontend - HTML+JS, на базе AdminLTE, backend - laravel 5.2-5.6, mysql.

Таблиц в проекте 40 штук. Внешних ключей нет.

От Вас жду примерной часовой ставки и по запросу дам доступ в репозиторий bitbucket для оценки проекта.

И большая просьба, если пишите сообщение - пишите/спрашивайте по делу, всякий рекламный спам я без конкретики я даже смотреть не буду. Уважайте свое и мое время!