Сейчас используются Graphtec CE5000-40, далее будут Graphtec CE6000-40. Обязательна возможность с сайта отправлять определенное лекало на вырез плоттеру. дизайн можем предоставить если необходимо. собственная база заказчиков(для гарантийных случаев),статистика брака и т.д. возможность администрирования нескольких уровней иерархии. более детально с ...
Доработки на самописном сайте PHP/Laravel 5/MySQL/HTML/JS
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен PHP программист со знаниями PHP/Laravel 5/MySQL/HTML/JS для внесения доработок на самописном интранет сайте.
Произвести рефакторинг чистых php mysql запросов на eloquent, оптимизировать схему данных в БД и т.п. (на скринах куски кода и бд для понимания масштаба проблемы)
Кратко о проекте: forontend - HTML+JS, на базе AdminLTE, backend - laravel 5.2-5.6, mysql.
Таблиц в проекте 40 штук. Внешних ключей нет.
От Вас жду примерной часовой ставки и по запросу дам доступ в репозиторий bitbucket для оценки проекта.
И большая просьба, если пишите сообщение - пишите/спрашивайте по делу, всякий рекламный спам я без конкретики я даже смотреть не буду. Уважайте свое и мое время!
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