Скрипт оплаты на сайте через card2card сервис

Требуется создать скрипт оплаты на сайте через сервис card2card.

Скажем так, по факту, это перевод с карты на карту, но в стиле обычной оплаты (номер карты получателя подставляется автоматически скриптом)

Т.е. данные карты отправителя и карты получателя автоматически вносятся в поля на сервисе переводов с карты на карту. Сервисы такого плана:

https://www.tinkoff.ru/cardtocard/

https://www.alfaportal.ru/card2card/ptpl/alfaportal/initial.html

https://card2card.mkb.ru/

И др.

Клиенту остается только ввести смс-подтверждение.

Т.е. требуется заполнять поля на одном из сервисов переводов card2card данными, которые вводит юзер на моем сайте.

Нужны сервисы: https://pay.mkb.ru/ https://abr.ru/face/card-to-card/ https://p2p.ubrr.ru/transferindexnew.jsp

https://p2p.skbbank.ru/