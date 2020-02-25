Интеграция с банком кнопки "Купить в рассрочку" JoomShopping Joomla

В интернет магазин Afina-Lingerie.ru необходимо установить кнопку "Купить в рассрочку".

1) В карточку товара по макету дизайнера. При нажатии будет спойллер вниз с текстом и ссылкой на материал.

2) Добавляем в корзину способ оплаты "Купить в рассрочку" и далее при условии выбора этого способа оплаты после оформления заказа клиент переадресовывается на банк.

Инструкция https://tinkoff.loans/api/v1/static/documents/templates/Lightweight_Integration_Guide.RU.v1.3.pdf

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