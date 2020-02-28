Разместить блоки рекламы в шаблоне сайта на битриксе

Веб-программированиеЗавершен3 заявки224 просмотра
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Есть сайт на битриксе. Нужен специалист, который сможет разместить нормально блоки рекламы РСЯ на указанные мною местах. Чтоб все нормально отображалось на мобилке и дестопе.

Указывайте итоговую цену и сроки, пожалуйста.

4 года назад
irbis90
Роман 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
_nikodim
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
4 года назад
$10
1 день
Задача выполнена, правки были учтены. Спасибо за работу!
Тех. задание четкое и понятное. Оплата без задержек. Рекомендую к сотрудничеству!
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