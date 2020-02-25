Бот для телеграмм для пересылки сообщений из соцсетей

Интересует от для телеграмм для пересылки сообщений из соцсетей с группы аккаунтов в телеграмм. Подключение аккаунтов без ключа, методом добавления в чат телеграмм в виде списка log/pas. И обход всех аккаунтов с настраиваемым промежутком времени. В случае поступления нового сообщения(личного или от группы), оно пересылается в чат телеграмм. Из чата же телеграмм можно на него и ответить, как по примеру организованно в @socialmsg_bot. Подключение бота - выдача ключа для авторизации в ручную администратором с ограничением на добавление аккаунтов по количеству и по времени жизни ключа...