Битрикс доработка шаблона товара. Надо сделать 2 цены и в USD и РУБ.

Надо сделать вывод цены в карточке товара сразу в двух валютах, Руб. и USD.

Цены в базе забиты в $ и далее конвертируются по курсу и выводятся в рублях в карточке товара. (см. screenshot1.jpg)

Надо, чтобы получилось как-то так (см. screenshot2.jpg)

Есть инструкция Битрикс по поводу двух цен (реализация с конвертацией валюты по курсу)

https://dev.1c-bitrix.ru/api_help/currency/developer/ccurrencyrates/ccurrencyrates__convertcurrency.930a5544.php

Во вложении собственно шаблон вывода (см. 2prices-php-template-kartochka-tovara.docx) товара и жёлтым там выделено место, куда надо вставить вторую цену, причём жирным выделена переменная которая выводит цену в рублях, правда без округления, как (к примеру) 846164.1566, надо округлить до 846164 и далее сконвертировать в USD при помощи инструкции Битрикс выше и вывести в это место кода.

Сам сайт, если необходимо посмотреть (карточка товара для примера): https://it-dealer.ru/catalog/huawei_s49e/jestkie_diski_s14608e/160544/

Вот такая несложная задача. Предлагайте стоимость и сроки (хотя тут программисту на 30 мин работы).