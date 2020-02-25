Битрикс доработка шаблона товара. Надо сделать 2 цены и в USD и РУБ.

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки189 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Надо сделать вывод цены в карточке товара сразу в двух валютах, Руб. и USD.

Цены в базе забиты в $ и далее конвертируются по курсу и выводятся в рублях в карточке товара. (см. screenshot1.jpg)

Надо, чтобы получилось как-то так (см. screenshot2.jpg)

Есть инструкция Битрикс по поводу двух цен (реализация с конвертацией валюты по курсу)

https://dev.1c-bitrix.ru/api_help/currency/developer/ccurrencyrates/ccurrencyrates__convertcurrency.930a5544.php

Во вложении собственно шаблон вывода  (см. 2prices-php-template-kartochka-tovara.docx) товара и жёлтым там выделено место, куда надо вставить вторую цену, причём жирным выделена переменная которая выводит цену в рублях, правда без округления, как (к примеру) 846164.1566, надо округлить до 846164 и далее сконвертировать в USD при помощи инструкции Битрикс выше и вывести в это место кода.

Сам сайт, если необходимо посмотреть (карточка товара для примера): https://it-dealer.ru/catalog/huawei_s49e/jestkie_diski_s14608e/160544/

Вот такая несложная задача. Предлагайте стоимость и сроки (хотя тут программисту на 30 мин работы).

4 года назад
it-dealer
37 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Бот для телеграмм для пересылки сообщений из соцсетей

    Интересует от для телеграмм для пересылки сообщений из соцсетей с группы аккаунтов в телеграмм. Подключение аккаунтов без ключа, методом добавления в чат телеграмм в виде списка log/pas. И обход всех аккаунтов с настраиваемым промежутком времени. ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Консультация по созданию веб сервиса

    $10

    Консультация. Нужен совет опытных людей в веб-программировании.  Оплата строго 700 рублей.  Вопросы. 1) Нужен ли веб-сервису cms или нет. Если нужен то какой cms лучше, самописный или можно использовать популярные cms по типу Wordpress, Joomla и.т.п Но все ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Разместить блоки рекламы в шаблоне сайта на битриксе

    Есть сайт на битриксе. Нужен специалист, который сможет разместить нормально блоки рекламы РСЯ на указанные мною местах. Чтоб все нормально отображалось на мобилке и дестопе. Указывайте итоговую цену и сроки, пожалуйста.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Доработать проект на Lavarel

    Высоконагруженный сайт, маркетплейс, с расширенным функционалом на фреймворке Laravel. Доработка функционала, элементов сайта, добавление новых разделов. Только для продвинутых разработчиков с профильным образованием.  Обязательно - подписание NDA.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Парсер интернет-магазина на node.js

    Задача: написать парсер бестселлеров с али с использованием этого парсера: https://github.com/sudheer-ranga/aliexpress-product-scraper Для работы парсера товаров со страниц али потребуется использовать прокси-сервера. Можно использовать этот модуль: https://github.com/milewise/node-https-proxied Индексы товаров нужно будет брать через официальный api (ключи и описание API протокола ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад