Доработать js компонент тексбокс с @mention #hashtag

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки208 просмотров
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http://mixxt.github.io/mentions-kinder.js/

есть вот этот компонент  в нём есть баги ( скриншоты) 

и нужно добавить функционал , возможность добавлять дополнительные команды (тригеры) 

по спец символам и/или словам (командам) :

!  важность  -всплывающий select

date -всплывающий календарь

remind -всплывающий select

4 года назад
stefan-t
Степан 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад